Дзюба Игорь Станиславович

Врач анестезиолог-реаниматолог, владеет всеми видами общего обезболивания: внутривенный, масочный, эндотрахеальный наркоз, проведение седации с применением местной анестезии как у взрослых, так и у детей. Умело обращается со специальной аппаратурой для наркоза, ИВЛ, мониторинга. Владеет методикой первичной сердечно-легочной реанимации, техникой закрытого массажа сердца, обладает навыками купирования ларингоспазма, анафилактического шока и других ургентных состояний.