Дзюба Игорь Станиславович
7.2
5

Дзюба Игорь Станиславович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, лечебное дело, 1989 - 1995 гг.
  • Субординатура и первичная специализация по анестезиологии и реаниматологии на кафедре анестезиологии и реаниматологии, ВГМУ
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование по специальности «Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии», 1996, 2000, 2005, 2010, 2015 гг.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач анестезиолог-реаниматолог, ГБУЗ ККБ №2 (больница рыбаков), 1996 – 2007 гг. - на постоянной основе; с 2007 г. по настоящее время - по совместительству
  • Врач анестезиолог-реаниматолог, ООО «ИМПЛАНТС», 2002 - 2007 гг. - по совместительству; с 2007 г. по настоящее время - на постоянной основе
Адреса и стоимость приёма
Имплантс
ул. Шилкинская, 6В
George Group
пр-т Океанский, 41
5 отзывов

