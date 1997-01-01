  1. Главная
Дьякова Елена Анатольевна
6.3
1

Дьякова Елена Анатольевна

Кардиолог
Стаж 24 года / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет Лечебный 1997
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Кардиология", 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
