Дьякова Елена Анатольевна
6.3
1
Дьякова Елена Анатольевна
Кардиолог
Стаж 24 года / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет Лечебный 1997
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Кардиология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
1 отзыв
