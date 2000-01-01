  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Дьяков Игорь Андреевич
Дьяков Игорь Андреевич
7.4
4

Дьяков Игорь Андреевич

Уролог, Уролог-андролог
Стаж 33 года / Кандидат медицинских наук
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1990 г. окончания
  • Интернатура по урологии, 1991 г.
  • Защитил кандидатскую диссертацию по теме: "Микробиология и иммунология урогенитального хламидиоза у мужчин и эффективность иммунокоррекции в его комплексной терапии", 2000 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации «Эндокринологические аспекты андрологических заболеваний» Российский университет дружбы народов (кафедра профессора Калинченко С. Ю.), 2011 г.
  • Сертификат по специальности «Урология», 2017 г.
  • «Избранные вопросы по урологии и андрологии», ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 2017 г.
Участие в ассоциациях
  • Член краевого общества урологов
  • Активный участник форумов, конгрессов, научно-практических конференций, в том числе с международным участием
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Уролог-андролог
По запросу
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Уролог-андролог
По запросу
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи