Дьяченко Елена Олеговна
7.1
4
Дьяченко Елена Олеговна
Акушер-гинеколог
Стаж 38 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 1978 – 1984 гг.
Интернатура акушерства и гинекологии, 1985 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификационные циклы, последний 2015 г.:
СПб «Гинекология и эндокринология», 2007 г.
РУДН «Актуальные вопросы в гинекологии», 2010 г.
РУДН «Ранние сроки беременности», 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач акушр-гинеколог, ВКРД № 3, с 1985 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
