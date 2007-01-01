  1. Главная
Дьяченко Елена Олеговна
Дьяченко Елена Олеговна

Акушер-гинеколог
Стаж 38 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 1978 – 1984 гг.
  • Интернатура акушерства и гинекологии, 1985 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационные циклы, последний 2015 г.:
  • СПб «Гинекология и эндокринология», 2007 г.
  • РУДН «Актуальные вопросы в гинекологии», 2010 г.
Опыт работы
  • Врач акушр-гинеколог, ВКРД № 3, с 1985 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Акушер-гинеколог
