Дында Константин Викторович

Стоматолог ортопед-хирург, имплантолог. Проводит восстановление зубного ряда и эстетическую реабилитацию пациентов при помощи виниров, цельнокерамических конструкций, в том числе с опорой на имплантаты. Установка имплантатов, все виды костных пластик, десневая пластика, закрытие рецессий. Простые и сложные удаления зубов.