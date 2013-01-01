  1. Главная
  3. Дында Константин Викторович
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматология, 2013 г. окончания
  • Интернатура по стоматологии, ВГМУ, 2014 г.
  • Первичная специализация по ортопедической и хирургической стоматологии, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Nobel Biocare World: актуальные концепции современной имплантологии, 2013 г.
  • Система «Биопак», 2013 г.
  • Проблема безметалловой керамики, 2013 г.
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник Российских и международных мероприятий в сфере стоматологии
  • Участник дискуссионного стоматологического клуба г. Владивосток
Опыт работы
  • Врач-стоматолог ортопед-хирург , ООО «Стоматология», 2013 г. - по настоящее время
  • Врач-стоматолог ортопед, стоматологическая клиника «Гелиодент», 2016 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Гелиодент
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 1А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
Стоматология
пр-т 100-летия Владивостока, 20А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
