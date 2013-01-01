Дында Константин Викторович
Стаж 12 лет
Стоматолог ортопед-хирург, имплантолог. Проводит восстановление зубного ряда и эстетическую реабилитацию пациентов при помощи виниров, цельнокерамических конструкций, в том числе с опорой на имплантаты. Установка имплантатов, все виды костных пластик, десневая пластика, закрытие рецессий. Простые и сложные удаления зубов.
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 1А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
пр-т 100-летия Владивостока, 20А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
