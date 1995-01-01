Дылдина Ирина Витальевна
Стаж 30 лет
Принимает детей
Профессиональные навыки: стоматологический терапевтический приём взрослых. Лечение кариеса и его осложнений (пульпита и периодонтита). Имею опыт работы с современными пломбировочными материалами, выполняю художественные реставрации зубов. В лечении корневых каналов использую ручные, а также ротационные (машинные) никель-титановые инструменты. Выполняю гигиенических чистку зубов с помощью пескоструйного и ультразвуковых аппаратов.
Адреса и стоимость приёма
ул. Бурачка, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
ул. Кирова, 25Г
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Владивосток, ул. Фадеева, 14
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
800 р
Зубной врач
800 р
