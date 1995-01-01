  1. Главная
Дылдина Ирина Витальевна
Дылдина Ирина Витальевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 30 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 1995 году окончила ВБМУ по специальности стоматология терапевтическая.
Курсы повышения квалификации
  • 2001 г. Общероссийский стоматологический форум с международным участием " XXI век - век прогресса в стоматологии", "Вопросы управления и менеджмента в практической стоматологии", " Актуальные вопросы стоматологии XXI века"
  • 2005 г. XII Дальневосточный международный симпозиум стоматологов, " Новые технологии в стоматологии"
  • 2005 г. Мастер-класс кандидата медицинских наук Турбиной О.В. "Современные концепции эндодонтического лечения"
Опыт работы
  • Государственная поликлиника №7
  • Стоматологических клиниках "Имплантс"
  • "Медик-89"
Адреса и стоимость приёма
Дентал Мастер
ул. Бурачка, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Доверие
ул. Кирова, 25Г
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Мила Дент
Владивосток, ул. Фадеева, 14
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
800 р
Зубной врач
800 р
