Дыдыка Людмила Александровна
6.0
0

Дыдыка Людмила Александровна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 10 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2011 г. окончания
  • Ординатура по аллергологии–иммунологии, 2013 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
АкваЛор
пр-т Острякова, 9А
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Вторичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Спортивная, 10
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
