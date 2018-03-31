Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Дыдин Лев Игоревич
6.6
2
Дыдин Лев Игоревич
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
,
Стоматолог общей практики
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет, стоматология, гигиенист стоматологический 2018 г.
Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет, Специализация — стоматология общей практики 2019 г.
Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет , ординатура — стоматология хирургическая 2021 г.
Курсы повышения квалификации
Семинар «Односоставные имплантанты. Простое решение сложных задач», январь 2018 г. Владивосток
Лекционный- практический авторский курс «Стереометрия успеха. Первые шаги. Имплантация без воды», 31.03.2018 г. Владивосток
Курс для хирургов «Принципы работы с имплантационной Системой STRAUMANN», 20 мая 2018 г. Владивосток
Теоретический курс «Прецизионный оттиск в стоматологии: секрет оптимального результата.Материалы, техники и способы для более эффективной работы», июнь 2019г. Владивосток
Лекционный курс KAVO KERR «Возможности и тенденции компьютерной томографии в стоматологии», 24 мая 2019 г. Владивосток
Лекционный-дискуссионный курс «Авторский подход в клинической практике стоматолога-хирурга», 14 декабря 2019 г. Владивосток
Еще 3
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
С 2018 г. врач стоматолог Клиника Кристалл, г.Владивосток, Отделение терапевтическое и хирургическое
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Кристалл
ул. Кирова, 25А
Первичный приём взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Бочарников
Александр Александрович
Онколог
,
Стоматолог
,
Стоматолог-имплантолог
,
Челюстно-лицевой хирург
10
219
Записаться
Пешко
Артем Петрович
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
8.3
8
Записаться
Мочалов
Дмитрий Владимирович
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...