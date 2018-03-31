  1. Главная
Дыдин Лев Игоревич
6.6
2

Дыдин Лев Игоревич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Стоматолог общей практики
Стаж 7 лет
Образование
  • Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет, стоматология, гигиенист стоматологический 2018 г.
  • Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет, Специализация — стоматология общей практики 2019 г.
  • Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет , ординатура — стоматология хирургическая 2021 г.
Курсы повышения квалификации
  • Семинар «Односоставные имплантанты. Простое решение сложных задач», январь 2018 г. Владивосток
  • Лекционный- практический авторский курс «Стереометрия успеха. Первые шаги. Имплантация без воды», 31.03.2018 г. Владивосток
  • Курс для хирургов «Принципы работы с имплантационной Системой STRAUMANN», 20 мая 2018 г. Владивосток
Еще 3
Опыт работы
  • С 2018 г. врач стоматолог Клиника Кристалл, г.Владивосток, Отделение терапевтическое и хирургическое
Адреса и стоимость приёма
Кристалл
ул. Кирова, 25А
Первичный приём взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
2 отзыва

