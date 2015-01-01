Врачи
Владивостока
Дыбова Светлана Алексеевна
6.3
1
Дыбова Светлана Алексеевна
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМУ, Зубной врач, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
1 отзыв
