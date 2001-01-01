  1. Главная
Дыбова Наталья Александровна

Физиотерапевт
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1995 - 2001 гг.
  • Интернатура по хирургии, МУ Хасанская Центральная Районная Больница, 2001 - 2004 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная переподготовка по физиотерапии, ВГМУ, 2013 г.
  • Повышение квалификации по дополнительной программе: "Основы антивозрастной медицины", Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства, 2016 г.
Опыт работы
  • Врач-хирург, МУ ХЦРБ пос. Славянка, 2001 - 2007 гг.
  • Заведующая хирургическим отделением, ООО Клиника "Медклуб", 2007 - 2012 гг.
  • Врач-физиотерапевт, ООО Клиника "Медклуб", 2008 - 2013 гг.
Адреса и стоимость приёма
Студия эстетической медицины
ул. Некрасовская, 90
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
Студия лазерной косметологии
ул. Бестужева, 22
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
Посольство красоты
ул. Абрекская, 6
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
