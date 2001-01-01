Дыбова Наталья Александровна
Стаж 17 лет
Владеет различными методиками коррекции фигуры, в том числе аппаратными (применение лазера, инфракрасного света, радиоволны, электрических токов, вакуума), мезотерапевтическими (иньекционное введение препаратов в подкожно-жировую клетчатку) и ручными (классический, моделирующий и лечебный виды массажа). Проводит коррекцию возрастных (сниженный тургор кожных покровов), послеродовых (стрии-растяжки), послеоперационных (отёки, изменение рельефа после липосакции) изменений покровов тела с помощью сочетанных методик. Лазерная эпиляция.
