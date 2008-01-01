Врачи
Дяк Светлана Вячеславовна
6.0
2
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматология, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология терапевтическая", до 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-стоматолог терапевт, КГБУЗ "Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. 50 лет ВЛКСМ, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва
Похожие специалисты
Арсентьев
Андрей Валерьевич
Стоматолог-терапевт
Стоматолог-ортопед
Стоматолог-хирург
Главный врач
10
28
Коваленко (Кулагина)
Анна Игоревна
Стоматолог-терапевт
Стоматолог-пародонтолог
Стоматолог-хирург
8.0
7
Базарова
Валентина Валерьевна
Стоматолог-терапевт
6.0
0
