Двойнишникова Ирина Николаевна
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Направление деятельности: рефлексотерапия, массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, неврологической патологии, помощь при отказе от пагубных привычек. Прием только по направлению лечащего врача.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
1000 р
Вторичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
500 р
Загрузка комментариев...