Двойнишникова Ирина Николаевна
6.0
0

Рефлексотерапевт
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Неврология, рефлексотерапия, 1975 г. окончания
  • Интернатура по неврологии,1975 - 1976 гг.
Курсы повышения квалификации
  • «Рефлексотерапия», ЦОЛИУВ г. Москва, 1981 г.
  • «Рефлексотерапия», УИУВ, г. Харьков, 1986 г.
  • «Акупунктура. Фитотерапия», Вьетнам, г. Хошимин, 1992 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Научный сотрудник, Сибирское отделение Академии наук
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
1000 р
Вторичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
500 р
