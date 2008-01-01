  1. Главная
Дворцова Наталья Юрьевна
5.7
1

Стоматолог-терапевт
Стаж 36 лет
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", 2008 г.
  • Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Морозова, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв

