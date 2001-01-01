  1. Главная
Двинская Светлана Алексеевна
Двинская Светлана Алексеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Образование
  • ВГМУ, лечебный факультет, 2000 г. окончания
  • Аспирантура, ВГМУ, 2001 - 2003 гг.
  • Первичная специализация по дерматовенерологии, ВГМУ, 2005 г.
Курсы повышения квалификации
  • СЦ «Теория и практика применения препаратов Диспорт и Ботокс в эстетической медицине»
  • СЦ «Химический пиллинг поверхностного и срединного воздействия»
  • СЦ «Современные технологии в мезотерапии»
Участие в ассоциациях
  • Член Дальневосточной ассоциации эстетической медицины с 2006 г.
Опыт работы
  • Ассистент кафедры биохимии, ВГМУ, с 2001 г. по настоящее время
  • Врач-дерматокосметолог, ДВОМЦ, 2005 - 2009 гг.
  • Врач-дерматокосметолог, ООО «ПримаМед», с 2009 г. по настоящее время
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 50
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
