Двинская Светлана Алексеевна
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Все виды мезотерапии, биоверитолизация, уникальная методика плазмолифтинга, коррекция мимических морщин препаратом Ботокс, контурная пластика, срединные и поверхностные пилинги, все виды уходовых, омолаживающих процедур, комплексный подход к лечению проблемной кожи, аппаратная косметология (в т.ч. радиоволновой лифтинг), терапия целлюлита, коррекция фигуры, лечение заболеваний кожи головы и выпадения волос.
пр-т 100-летия Владивостока, 50
