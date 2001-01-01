Абакаева (Дуварова) Екатерина Алексеевна
Стаж 19 лет
Участник международных мастер-тренингов, курс-тренингов по омоложению и реабилитации.
Сфера практических интересов: аппаратная косметология (RF, LHE, IPL);
лазерное лечение рубцов, угревой болезни, храпа;
нитевой лифтинг APTOS;
применение технологии Er:YAG и Nd:YAG в дерматокосметологии и микологии;
Сертифицированный специалист по использованию препаратов ботулотоксина (Botox, Диспорт, Ксеомин, Релатокс).
Имеет квалификацию мастер высокого класса по применению Botox в эстетической медицине. Сертифицированный специалист по использованию филлеров Restylane, Juviderm, Skinplus-Hyal, Aesthefill.
Обладатель сертификата международного общества мезотерапевтов.
Адреса и стоимость приёма
ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
ул. Пограничная, 12
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
