Абакаева (Дуварова) Екатерина Алексеевна
Абакаева (Дуварова) Екатерина Алексеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебное дело, 2001 год окончания
  • Клиническая интернатура по дерматовенерологии, ВГМУ, 2002 год окончания
Курсы повышения квалификации
  • РУДН, Факультет повышения квалификации медицинских работников, профессиональная переподготовка «Косметология» 2017 год.
  • Тематическое усовершенствование «Косметология терапевтическая» 2005 год
  • Тематическое усовершенствование «Мезотерапия в эстетической медицине» 2005 год. Сертификационный цикл «Избранные вопросы дерматовенерологии» 2008, 2014 года
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
Гелена
ул. Пограничная, 12
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
14 отзывов

