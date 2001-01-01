Абакаева (Дуварова) Екатерина Алексеевна

Участник международных мастер-тренингов, курс-тренингов по омоложению и реабилитации.



Сфера практических интересов: аппаратная косметология (RF, LHE, IPL);

лазерное лечение рубцов, угревой болезни, храпа;

нитевой лифтинг APTOS;

применение технологии Er:YAG и Nd:YAG в дерматокосметологии и микологии;



Сертифицированный специалист по использованию препаратов ботулотоксина (Botox, Диспорт, Ксеомин, Релатокс).

Имеет квалификацию мастер высокого класса по применению Botox в эстетической медицине. Сертифицированный специалист по использованию филлеров Restylane, Juviderm, Skinplus-Hyal, Aesthefill.

Обладатель сертификата международного общества мезотерапевтов.