Дурицкая Наталья Борисовна
6.6
5

Дурицкая Наталья Борисовна

Массажист, Педиатр
Стаж 42 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Здоровей-ка
пр-т Океанский, 54
Первичный приём детей
Педиатр
1200 р
Вторичный приём детей
Педиатр
980 р
Консультация детей
Педиатр
1080 р
5 отзывов

