Дурицкая Наталья Борисовна
6.6
5
Дурицкая Наталья Борисовна
Массажист
,
Педиатр
Стаж 42 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Здоровей-ка
пр-т Океанский, 54
Первичный приём детей
Педиатр
1200 р
Вторичный приём детей
Педиатр
980 р
Консультация детей
Педиатр
1080 р
5 отзывов
