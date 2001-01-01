Врачи
Дунц Павел Вадимович
6.0
0
Дунц Павел Вадимович
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2012 г.
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
