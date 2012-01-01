Врачи
Дунаева Александра Владимировна
Дунаева Александра Владимировна
Хирург
Стаж 9 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертияикат "Профпатология. Тематическое усовершенствование", 2012 г.
Сертификат "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-хирург, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Хирург
Мой доктор
ул. Печорская, 8
Первичный приём взрослых
Хирург
