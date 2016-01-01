  1. Главная
Дух Антон Сергеевич
6.0
0

Дух Антон Сергеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • 2016г - ГБОУ ВПО "Тихоокеанский Государственный медицинский университет" по специальности "Стоматология"
  • 2018г - Ординатура по специальности "Стоматология ортопедическая" с выдачей сертификата специалиста на базе ФГБОУ ВО Тихоокеанский Государственный медицинский университет
Курсы повышения квалификации
  • 2021г - Повышение квалификации по специальности "Стоматология ортопедическая", ФГБОУ ВО Тихоокеанский Государственный медицинский университет
  • До 2028г - Периодическая аккредитация по специальности "Стоматология ортопедическая" № 7723 030570489
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
700 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

