Дух Антон Сергеевич
6.0
0
Дух Антон Сергеевич
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
2016г - ГБОУ ВПО "Тихоокеанский Государственный медицинский университет" по специальности "Стоматология"
2018г - Ординатура по специальности "Стоматология ортопедическая" с выдачей сертификата специалиста на базе ФГБОУ ВО Тихоокеанский Государственный медицинский университет
Курсы повышения квалификации
2021г - Повышение квалификации по специальности "Стоматология ортопедическая", ФГБОУ ВО Тихоокеанский Государственный медицинский университет
До 2028г - Периодическая аккредитация по специальности "Стоматология ортопедическая" № 7723 030570489
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
700 р
