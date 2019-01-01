  1. Главная
Дудырев Павел Вадимович
6.0
0

Дудырев Павел Вадимович

Массажист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • 2019 г. - Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело) - базовое образование.
  • 2019 г. - Тихоокеанский государственный медицинский университет (медицинский массаж)
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
0 отзывов

