Дударев Евгений Владимирович
6.0
0
Дударев Евгений Владимирович
Хирург
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ТГМУ, «Хирургия», 2014 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Лечебно-диагностический центр МГУ им. адмирала Г. И. Невельского
ул. Станюковича, 60А
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
