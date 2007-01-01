  1. Главная
Дубс Татьяна Сергеевна
Терапевт

Терапевт
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
  • ГУО ВПО «ВГМУ» в 2007 г.
  • Интернатура по терапии в ККБ N2, ГКБ N4, 2007-2009 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ «Экспертиза временной нетрудоспособности», 2013 г.
  • ПП «Организация здравоохранения и общественного здоровья», 2016 г.
Опыт работы
  • 2009-2010 г. – КГБУЗ «ВГП N6»
  • С 2011 г. по настоящее время ООО «Приморский центр микрохирургии глаза» г. Владивосток
Адреса и стоимость приёма
Приморский центр микрохирургии глаза
ул. Борисенко, 100Е
