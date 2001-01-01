Врачи
Дубровский Роман Владимирович
10
61
Дубровский Роман Владимирович
Стоматолог-ортопед
,
Хирург-имплантолог
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет, 2007 г. окончания
Интернатура по стоматологии, ВГМУ, 2008 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл по изготовлению металлокерамических конструкций, г. Ангарск, 2001 г.
Первичная переподготовка по программе "Стоматология ортопедическая", ВГМУ, 2008 г.
Первичная переподготовка по программе "Стоматология хирургическая", ВГМУ, 2012 г.
Сертификат "Стоматология ортопедическая", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Зубной техник, МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника», 1997 -2001 гг.
Зубной техник, ООО «Дантист», 2001 - 2002 гг.
Студенческая практика в частных клиниках г. Владивостока, 2002 - 2007 гг.
ВГМУ, интернатура, 2007 - 2008 гг.
Врач стоматолог-ортопед, ООО «Фирма «СОНА», с 2009 г. по 2019 г.
Адреса и стоимость приёма
Дубровский
ул. Сахалинская, 11
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Хирург-имплантолог
По запросу
61 отзыв
,
,
,
,
,
,
