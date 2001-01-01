  1. Главная
Дубровский Роман Владимирович
10
61

Дубровский Роман Владимирович

Стоматолог-ортопед, Хирург-имплантолог
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, 2007 г. окончания
  • Интернатура по стоматологии, ВГМУ, 2008 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл по изготовлению металлокерамических конструкций, г. Ангарск, 2001 г.
  • Первичная переподготовка по программе "Стоматология ортопедическая", ВГМУ, 2008 г.
  • Первичная переподготовка по программе "Стоматология хирургическая", ВГМУ, 2012 г.
Опыт работы
  • Зубной техник, МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника», 1997 -2001 гг.
  • Зубной техник, ООО «Дантист», 2001 - 2002 гг.
  • Студенческая практика в частных клиниках г. Владивостока, 2002 - 2007 гг.
Адреса и стоимость приёма
Дубровский
ул. Сахалинская, 11
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Хирург-имплантолог
По запросу
61 отзыв

