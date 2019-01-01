Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Дубов Виталий Сергеевич
6.3
1
Дубов Виталий Сергеевич
Гематолог
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Диплом ФГБОУ ВО ТГМУ, 2019 г, специальность «Лечебное дело»
Ординатура – ФГБОУ ВО ТГМУ, 2019-2020 гг, специальность «Гематология»
Аккредитация ГБОУ ВПО ТГМУ, 2021 г, специальность «Гематология», действует до 08.2026 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
ул. Адмирала Горшкова, 67
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Свердлова
Лариса Александровна
Гематолог
6.3
1
Записаться
Климов
Владимир Сергеевич
Гематолог
7.2
7
Записаться
Зайцева
Татьяна Алексеевна
Гематолог
,
Онколог
7.5
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...