Дуболазова Ирина Юрьевна
6.0
0

Дуболазова Ирина Юрьевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2010 г.
  • Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
