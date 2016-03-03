  1. Главная
Дубиков Александр Иванович
Дубиков Александр Иванович

Ревматолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1983 г. окончания
  • Интернатура по терапии г. Владивосток, БМСЧ Рыбаков, 1983-1984 гг.
Участие в ассоциациях
  • Член Президиума Ассоциации ревматологов России
  • Член редколлегии журналов "Научно-практическая ревматология" и "Современная ревматология"
  • Член Европейской антиревматической лиги
Опыт работы
  • Заведующий Ревматологическим центром ГБУЗ ГКБ№2
  • Заведующий кафедрой факультетской терапии ТГМУ
  • Врач-ревматолог, Клиника диабета и эндокринных заболеваний
Адреса и стоимость приёма
Клиника ревматологии профессора Дубикова А. И.
ул. Басаргина, 42В
