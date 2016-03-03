Дубиков Александр Иванович

Профессор, доктор медицинских наук, заведующий Городским ревматологическим Центром и главный ревматолог г. Владивостока, член Президиума Ассоциации ревматологов России, член Президиума Международного Европейского Совета по антицитокиновой терапии. В 2016 г. по распоряжению президента Российской Федерации №37-РП от 3.03.2016 г. объявлена благодарность "За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу".