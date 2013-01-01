Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Дроздова Надежда Николаевна
6.0
0
Дроздова Надежда Николаевна
Психотерапевт
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Психотерапия", ВГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Хайманова
Наталия Валериевна
Психиатр
,
Психотерапевт
,
Клинический психолог
5.7
1
Записаться
Журавлева
Наталья Владимировна
Психолог
,
Психотерапевт
6.5
2
Записаться
Жирнов
Антон Анатольевич
Психиатр
,
Психотерапевт
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...