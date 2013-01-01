  1. Главная
Дроздова Надежда Николаевна
6.0
0

Дроздова Надежда Николаевна

Психотерапевт
Стаж 35 лет
Образование
Образование
  • ВГМИ, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Психотерапия", ВГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
