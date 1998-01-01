  1. Главная
Дроздова Антонина Васильевна
7.0
8

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, лечебное дело, 1978 - 1984 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации во Владивостокском государственном медицинском университете о программе «Избранные вопросы акушерства и гинекологии», 1998 г.
  • Повышение квалификации, ВГМУ по программе ТУ «Избранные вопросы акушерства и гинекологии с эндокринологией», 2000 г.
  • Повышение квалификации, ВГМУ по ТУ «Экстрагенитальная патология и беременность», 2005 г.
Участие в ассоциациях
  • Член Российской ассоциации гинекологов-эндокринологов
  • Член Российской ассоциации гинекологов по патологии шейки матки
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Парацельс
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
8 отзывов

