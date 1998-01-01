Дроздова Антонина Васильевна
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, специалист по ведению беременности. Основные направления деятельности доктора: гинекологическая эндокринология, подготовка к беременности, планирование беременности, ведение беременности. А также лечение патологии шейки матки, решение проблем невынашивания беременности.
ул. Новоивановская, 4А
