Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Дронина Елена Евгеньевна
6.0
0
Дронина Елена Евгеньевна
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Крымский государственный медицинский университет, Терапия, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ахмадеева (Старостина)
Евгения Викторовна
Терапевт
,
Физиотерапевт
6.3
1
Записаться
Шпетная
Виктория Александровна
Ревматолог
,
Терапевт
,
Дерматовенеролог
6.9
3
Записаться
Немченко
Анна Владимировна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
,
Врач общей практики (семейный врач)
6.7
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...