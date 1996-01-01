Врачи
Дробот Анна Васильевна
6.0
0
Дробот Анна Васильевна
Невролог (невропатолог)
,
Заместитель главного врача
Стаж 23 года / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1996 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ, 1995 г.
Профессиональная переподготовка по специальности "Неврология", ВГМУ, 2002 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Неврология", ВГМУ, 2012 г.
Сертификат "Общественное здоровье и здравоохранение", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-терапевт, КГБУЗ ВП№5, 1996-2001 гг.
Врач-невролог, КГБУЗ ВП№5, 2002-2009 гг.
Заместитель главного врача по медицинской части, врач-невролог, с 2009 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Калинина, 78
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
