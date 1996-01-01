  1. Главная
Дробот Анна Васильевна
Дробот Анна Васильевна

Невролог (невропатолог), Заместитель главного врача
Стаж 23 года / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1996 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ, 1995 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Неврология", ВГМУ, 2002 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Неврология", ВГМУ, 2012 г.
  • Сертификат "Общественное здоровье и здравоохранение", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт, КГБУЗ ВП№5, 1996-2001 гг.
  • Врач-невролог, КГБУЗ ВП№5, 2002-2009 гг.
  • Заместитель главного врача по медицинской части, врач-невролог, с 2009 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Калинина, 78
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
