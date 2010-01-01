Врачи
Дробитько Евгения Влалдимировна
6.0
0
Дробитько Евгения Влалдимировна
Кардиолог
,
Зав. отделением
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1972 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Кардиология", 2010 г.
Сертификационный цикл "Терапия", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-кардиолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
