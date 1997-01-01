Врачи
Дрейцер Людмила Юрьевна
8.7
11
Дрейцер Людмила Юрьевна
Психотерапевт
Стаж 24 года
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Интернатура по терапии, Городская клиническая больница г. Владивосток, 1985-1986 г.г.
Курсы повышения квалификации
Цикл "Физиология и патология детей старшего возраста", ВГМИ, 1990 г.
ТУ "Психотерапия и медицинская психология", ВГМУ, 1996 г.
Подготовка по зарубежному методу психотерапии "Трансакционный анализ", ВГМУ, 1996 г.
Подготовка по зарубежному методу психотерапии "Аналитическая психодрама с элементами гештальттерапии", ВГМУ, 1996 г.
ОУ "Психиатрия", ВГМУ, 1997 г.
ТУ "Психотерапия в сексопатологии", ВГМУ, 1997 г.
СЦ "Избранные вопросы психиатрии", ВГМУ, 1998 г.
Семинары, тренинги по работе с пострадавшими от насилия, г.Владивосток, г. Москва, г.Вашингтон (США), 2000-2008 гг.
ПП "Психотерапия", ТГМУ, 2014 г.
Еще 6
Участие в ассоциациях
Дальневосточная Научно-практическая конференция "Культура семьи и деторождения", г. Владивосток, организация и проведение "круглого стола" по предотвращению насилия, 2002 г.
Участница Международной конференции по предотвращению торговли людьми, г. Вашингтон (США), 2003 г.
Член Краевого координационного совета лидеров общественных организаций, занимающихся вопросами женщин, семьи и детей, 2006-2010 гг.
Опыт работы
Участковый терапевт, Поликлиника №5 г. Владивосток, 1986-1988 гг.
Врач дошкольно-школьного отделения, Детская поликлиника №4 г. Владивосток, 1990-1994 гг.
Психотерапевт, директор, Автономная некоммерческая организация "Женский кризисный центр "Ангел-Хранитель" г.Владивосток, 2000-2012 гг.
Психотерапевт, биоэнерготерапевт, Кабинет биоэнерготерапии (ИП Дрейцер Л.Ю.) , г. Владивосток, 2012-2015 г.г.
Кабинет Интегративной психологии и психотерапии, 2015 г. по настоящее время.
Еще 2
Адреса и стоимость приёма
Кабинет интегративной психологии
пр-т 100-летия Владивостока, 102
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
11 отзывов
