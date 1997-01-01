Дрейцер Людмила Юрьевна

  1. Главная
8.7
11

Психотерапевт
Стаж 24 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
  • Интернатура по терапии, Городская клиническая больница г. Владивосток, 1985-1986 г.г.
Курсы повышения квалификации
  • Цикл "Физиология и патология детей старшего возраста", ВГМИ, 1990 г.
  • ТУ "Психотерапия и медицинская психология", ВГМУ, 1996 г.
  • Подготовка по зарубежному методу психотерапии "Трансакционный анализ", ВГМУ, 1996 г.
Участие в ассоциациях
  • Дальневосточная Научно-практическая конференция "Культура семьи и деторождения", г. Владивосток, организация и проведение "круглого стола" по предотвращению насилия, 2002 г.
  • Участница Международной конференции по предотвращению торговли людьми, г. Вашингтон (США), 2003 г.
  • Член Краевого координационного совета лидеров общественных организаций, занимающихся вопросами женщин, семьи и детей, 2006-2010 гг.
Опыт работы
  • Участковый терапевт, Поликлиника №5 г. Владивосток, 1986-1988 гг.
  • Врач дошкольно-школьного отделения, Детская поликлиника №4 г. Владивосток, 1990-1994 гг.
  • Психотерапевт, директор, Автономная некоммерческая организация "Женский кризисный центр "Ангел-Хранитель" г.Владивосток, 2000-2012 гг.
Адреса и стоимость приёма
Кабинет интегративной психологии
пр-т 100-летия Владивостока, 102
Первичный приём взрослых
По запросу
11 отзывов

