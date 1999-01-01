Врачи
Дремина Наталья Анатольевна
6.3
1
Дремина Наталья Анатольевна
Гастроэнтеролог
,
Педиатр
Стаж 26 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
1999г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия).
2019г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (гастроэнтерология).
Курсы повышения квалификации
2018г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия).
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Гастроэнтеролог
По запросу
1 отзыв
