Дремина Наталья Анатольевна
6.3
1

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 26 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 1999г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия).
  • 2019г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (гастроэнтерология).
Курсы повышения квалификации
  • 2018г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия).
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Гастроэнтеролог
По запросу
1 отзыв

