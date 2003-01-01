  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Довгая Наталья Александровна
Довгая Наталья Александровна
6.0
0

Довгая Наталья Александровна

Психолог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Санкт-Петербургский Государственный Университет, факультет психологии, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Институт клинической психиатрии и психологии
ул. Лазо, 6Б
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи