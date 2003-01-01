Врачи
Владивостока
Довгая Наталья Александровна
Довгая Наталья Александровна
Психолог
Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
Санкт-Петербургский Государственный Университет, факультет психологии, 2003 г. окончания
Адреса и стоимость приёма
Институт клинической психиатрии и психологии
ул. Лазо, 6Б
Первичный приём детей
Психолог
