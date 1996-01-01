  1. Главная
Довбенко Екатерина Александровна
Довбенко Екатерина Александровна

Остеопат, Педиатр, Травматолог-ортопед, Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 21 год
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Информация о враче
Образование
  • Уссурийское медицинское училище, "Сестринское дело", 1996 - 1999 гг.
  • ТГМУ, 2017 г. окончания
  • Ординатура по травматологии и ортопедии в ТГМУ 2017-2019 гг
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации по специальности "Лечебная физкультура", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2001 г.
  • Курсы повышения квалификации по специальности "Медицинский массаж", Уссурийское медицинское училище, 2003 г.
  • Усовершенствование, "Медицинский массаж", Уссурийский медицинский колледж, 2008, 2012, 2016 гг.
Опыт работы
  • Медсестра по массажу, КГБУЗ "Поликлиника №2, Травмпункт", г. Уссурийск, 2003 - 2009 гг.
  • Массажист, Медицинский центр "Эликсир жизни", г. Уссурийск, 2009 - 2011 гг.
  • Массажист, ИП Довбенко Е.А. "Кабинет массажа "Эликсир жизни", 2011 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Семирамида
Доступен вызов на дом
пр-т Партизанский, 58
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Медицинская сестра (брат) по массажу
По запросу
Остеопат
По запросу
Травматолог-ортопед
По запросу
