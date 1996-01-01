Довбенко Екатерина Александровна

Проводит лечебный массаж детям до года при следующих заболеваниях: кривошея, гипертонус верхних и нижних конечностей, гипотонус, косолапость, дисплазия тазобедренного сустава. Массаж детям от 1 года до 17 лет при таких заболеваниях, как: сколиоз (проводится ортопедический массаж), нарушение осанки, плоско-вальгусные стопы, плоскостопие, вегетососудистая дистония. Проводит лечебный массаж для взрослых при остеохондрозе позвоночника, массаж шейно-грудного отдела, грудного и пояснично-крестцового отделов, при заболеваниях суставов, при целлюлите (лимфодренажный массаж), для снижения веса, точечный массаж, восстановительный массаж после травм позвоночника, верхних и нижних конечностей.