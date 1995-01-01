Доронина Лилия Валерьевна

  1. Главная
Окулист (офтальмолог), УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1995 г. окончания
  • Клиническая интернатура по педиатрии, ВГМУ, 1995 – 1996 гг.
  • Профессиональная переподготовка по офтальмологии, ВГМУ, 1998 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Новые методы диагностики и лечения в офтальмологии. Физиотерапия в офтальмологии", г.Уфа, 2006 г.
  • Повышение квалификации "Контактная коррекция зрения", 2008 г.
  • Повышение квалификации "Ультразвуковые методы исследования в офтальмологии", 2013 г.
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник Российских, региональных и международных мероприятий по офтальмологии
  • Член Российкой ассоциации офтальмологов, лектор на заседаниях общества офтальмологов
Опыт работы
  • Врач – офтальмолог, КГБУЗ "Владивостокского кинико – диагностического центра", с 1999 г. по настоящее время
  • Врач ультразвуковой диагностики, КГБУЗ "Владивостокского кинико – диагностического центра", с 2011 г. по настоящее время
  • Исполняющая обязанности заведующей, Амбулатороно – поликлинического офтальмологического отделения КГБУЗ "Владивостокского кинико – диагностического центра", с 2012 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Светланская, 169/171
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Консультация детей
УЗИ-специалист
По запросу
