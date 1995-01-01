Доронина Лилия Валерьевна

Проводит прием, консультацию, диагностику и лечение пациентов с офтальмологической патологией (воспалительные заболевания глаз, близорукость, глаукома, дистрофические заболевания глаз, послеоперационные состояния, беременных с патологией зрения, сосудистая патология, наследсвенные заболевания) Консультирует пациентов с нейроофтальмологической патологией (направленных врачами – неврологами, после травм головного мозга , перенесенных воспалительных, сосудистых заболеваний головного мозга и др.). Владеет осмотром с помощью бесконтактных линз, гониоскопией, электрофизиологические исследования. Проводит УЗИ глаза и орбиты детям с 0 мес. и взрослым на офтальмологическом ультразвуковом приборе при различной патологии органа зрения (близорукость, ретинопатия недоношенных, отслойка сетчатки, новобразования орбиты и глаза, деструктивные изменения глаз и др.). Проводит "Школы Макулодистрофии" для пациентов на базе КГБУЗ "ВКДЦ" амбулаторно – поликлинического офтальмологического отделения.