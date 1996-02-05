Врачи
Дорофеева Влада Викторовна
7.4
15
Дорофеева Влада Викторовна
Акушер-гинеколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, лечебный факультет, 1991 г. окончания
ВГМУ, ГКБ Дальнегорск, 05.02.1996, акушерство и гинекология, интернатура
Первичная специализация по УЗД, г. Хабаровск, 2005 г.
ДВГМУ, 30.04. 2005, УЗ-диагностика А ГКБ Дальнегорск, 1996, акушерство и гинекология, клин.интернатура
Курсы повышения квалификации
ТУ кольпоскопия; эндокринология в акушерстве и гинекологии, г. Хабаровск, 2008 г.
ТУ эндокринология в акушерстве и гинекологии, г. Санкт-Петербург, октябрь 2010 г.
ТУ актуальные вопросы в ультразвуковой диагностике, 2011 г.
Участник программы "Мирабель", г. Москва, 2011 г.
ТУ "Эндокринные аспекты репродуктивного здоровья", Москва, 2014 г.
Сертификат УЗД, ТГМУ, 2017 г.
Сертификат, Акушерство и гинекология, РУДН, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
МУЗ Дальнегорская ЦГБ - женская консультация, гинекология и родильное отделение, г. Дальнегорск, 1995 - 2008 гг.
Врач акушер-гинеколог и УЗД, медицинский центр "Армо", г. Дальнегорск, 2003 - 2008 гг.
Медицинский центр "Санас", 2008 г.
Клиника "Ярослава", 2009 г.
Медицинский центр "Доктор Тафи", с 1.11.2009 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
ул. Трамвайная, 14А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
15 отзывов
