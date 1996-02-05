  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Дорофеева Влада Викторовна
Дорофеева Влада Викторовна
7.4
15

Дорофеева Влада Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебный факультет, 1991 г. окончания
  • ВГМУ, ГКБ Дальнегорск, 05.02.1996, акушерство и гинекология, интернатура
  • Первичная специализация по УЗД, г. Хабаровск, 2005 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • ТУ кольпоскопия; эндокринология в акушерстве и гинекологии, г. Хабаровск, 2008 г.
  • ТУ эндокринология в акушерстве и гинекологии, г. Санкт-Петербург, октябрь 2010 г.
  • ТУ актуальные вопросы в ультразвуковой диагностике, 2011 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • МУЗ Дальнегорская ЦГБ - женская консультация, гинекология и родильное отделение, г. Дальнегорск, 1995 - 2008 гг.
  • Врач акушер-гинеколог и УЗД, медицинский центр "Армо", г. Дальнегорск, 2003 - 2008 гг.
  • Медицинский центр "Санас", 2008 г.
Еще 2
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
ул. Трамвайная, 14А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
15 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи