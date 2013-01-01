  1. Главная
Дорофеева Светлана Леонидовна
Дорофеева Светлана Леонидовна

Врач ЛФК
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач по лечебной физкультуре, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
