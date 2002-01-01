  1. Главная
Дородных Марина Николаевна
6.6
2

Дородных Марина Николаевна

Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Травматология и ортопедия", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва

