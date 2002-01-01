Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Дородных Марина Николаевна
6.6
2
Дородных Марина Николаевна
Травматолог-ортопед
,
Зав. отделением
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Травматология и ортопедия", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Кудрань
Сергей Петрович
Травматолог-ортопед
8.0
7
Записаться
Золотов
Александр Сергеевич
Травматолог-ортопед
,
Травматолог
,
Зав. центром
10
17
Записаться
Анисимов
Петр Владимирович
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
10
18
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...