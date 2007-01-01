Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Доржиева Евгения Эрдынеевна
6.0
0
Доржиева Евгения Эрдынеевна
Терапевт
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Бурятский государственный университет, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование по специальности "Терапия", Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Смирнова
Анна Олеговна
Терапевт
6.6
2
Записаться
Диденко
Наталья Викторовна
Терапевт
5.7
1
Записаться
Ковшун
Ирина Вячеславовна
Терапевт
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...