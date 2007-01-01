  1. Главная
Доржиева Евгения Эрдынеевна
6.0
0

Доржиева Евгения Эрдынеевна

Терапевт
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
  • Бурятский государственный университет, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование по специальности "Терапия", Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
