Дольник Светлана Геннадьевна
6.0
0
Дольник Светлана Геннадьевна
Физиотерапевт
Стаж 26 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Физиотерапия", 2007 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач-физиотеpапевт, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...