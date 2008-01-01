Врачи
Долматова Лела Теймуразовна
Долматова Лела Теймуразовна
Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет 2008 г. Стоматология
Курсы повышения квалификации
«Применение современных никель-титановых инструментов Protaper» 2008 г.
Стоматология детская 2012 г.
Семинар «Междисциплинарный комплексный подход в ведении детского приема в стоматологической клинике» 2013 г.
Семинар «Безопасная эндодонтия: о чем забывают стоматологи. Осложнение кариеса и эндодонтическое лечение как фактор риска бактериемии и формирования очага хронической инфекции» 2015 г.
Семинар «Трехмерная радиодиагностика челюстно-лицевой области. Углубленный курс» 2017 г.
«Повторное эндодонтическое лечение и тактика лечения зубов с фрагментами эндодонтических инструментов» 2018 г.
«Возможность дезинфекции при лечении апикального периодонтита» 2018 г.
Семинар «Квинтэссенция эндодонтического лечения. Сложная анатомия и обтурация. Открытый апекс. Алгоритмы обтурации. Резорбции и перфорации. Процесс в фуркации» 2019 г.
Семинар «Повторное эндолечение и апикальная хирургия» 2020 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Дентонекс
ул. Русская, 66
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Life
Владивосток, ул. Русская, 66
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
19 отзывов
