Долматова Лела Теймуразовна
Долматова Лела Теймуразовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет 2008 г. Стоматология
Курсы повышения квалификации
  • «Применение современных никель-титановых инструментов Protaper» 2008 г.
  • Стоматология детская 2012 г.
  • Семинар «Междисциплинарный комплексный подход в ведении детского приема в стоматологической клинике» 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Дентонекс
ул. Русская, 66
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Life
Владивосток, ул. Русская, 66
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
