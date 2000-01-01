Врачи
Долгова Наталья Ивановна
6.0
2
Долгова Наталья Ивановна
Хирург
Стаж 29 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Хирург
2000 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1500 р
2 отзыва
