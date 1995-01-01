Долгова Евгения Наильевна

ТУ Физиология и патология новорожденных, ВГМИ, 1997 г.

СЦ Основы превентивной педиатрии и детской реабилиталогии, ВГМУ, 2002 г.

СЦ Актуальные вопросы неонатологии, ФПК ВГМУ, 2003 г.