Долгова Евгения Наильевна
8.3
11

Долгова Евгения Наильевна

Неонатолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, г. Владивосток, 1987 – 1993 гг.
  • Ординатура по «Поликлинической педиатрии», 1993 - 1995 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ Физиология и патология новорожденных, ВГМИ, 1997 г.
  • СЦ Основы превентивной педиатрии и детской реабилиталогии, ВГМУ, 2002 г.
  • СЦ Актуальные вопросы неонатологии, ФПК ВГМУ, 2003 г.
Участие в ассоциациях
  • Неоднократный участник конференций и конгрессов по неонатологии и реаниматологии новорожденных, в т. ч. Научно-практические семинары по интенсивной терапии в неонатологии «Белые Ночи» и «Зимние встречи» г. Санкт-Петербург, Всероссийского научного форума «Мать и дитя»
Опыт работы
  • Ординатура, 1993 г.
  • Сотрудником МУЗ «ВКРД № 4», 1993 - 2014 гг.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
Владивостокский родильный дом №4
ул. Алеутская, 38
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
11 отзывов

