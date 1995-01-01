Долгова Евгения Наильевна
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Врач – неонатолог, осуществляет диагностический осмотр и консультацию новорожденных и детей раннего возраста по вопросам грудного вскармливания, рационального введения прикормов, физиологических и патологических состояний, профилактики гипогалактии, лактостаза и восстановления лактации у матери, обучение принципам развивающего ухода, профилактики анемии, рахита, ОРВИ. Консультирование по вопросам проведения вакцинации согласно национальному календарю профилактических прививок.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Калинина, 55
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
ул. Алеутская, 38
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
Загрузка комментариев...