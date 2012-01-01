  1. Главная
Долгополова Ольга Алексеевна
6.6
2

Долгополова Ольга Алексеевна

Гинеколог
Стаж 34 года
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", 2012 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Комсомольская, 7
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
2 отзыва

