Должикова Людмила Юрьевна
6.7
4
Должикова Людмила Юрьевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 42 года
Информация о враче
Образование
ВМИ, Педиатрический факультет, 1981 г. окончания
Интернатура, Дальневосточная Центральная Бассейновая больница, Педиатрия, 1981 - 1982 гг.
Курсы повышения квалификации
Специализация "Детская невропатология", 1985 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, Дальневосточная Центральная Бассейновая больница, 1982 - 1986 гг.
Врач-невропатолог, Детская поликлиника №7, 1986 - 2010 гг.
Врач-невролог, Детская клиника Алёнка, 2010 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
4 отзыва
