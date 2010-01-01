  1. Главная
Должикова Людмила Юрьевна
6.7
4

Должикова Людмила Юрьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 42 года
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Педиатрический факультет, 1981 г. окончания
  • Интернатура, Дальневосточная Центральная Бассейновая больница, Педиатрия, 1981 - 1982 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация "Детская невропатология", 1985 г.
Опыт работы
  • Врач-педиатр, Дальневосточная Центральная Бассейновая больница, 1982 - 1986 гг.
  • Врач-невропатолог, Детская поликлиника №7, 1986 - 2010 гг.
  • Врач-невролог, Детская клиника Алёнка, 2010 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
4 отзыва

