Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Догот Ольга Владимировна
6.0
0
Догот Ольга Владимировна
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Первый Ленинградский медицинский институт, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Кирова, 66
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Козюхина
Марина Анатольевна
Врач функциональной диагностики
6.0
0
Записаться
Раздай-Бедина
Татьяна Владимировна
Мануальный терапевт
,
Невролог (невропатолог)
,
Остеопат
,
Врач функциональной диагностики
5.3
8
Записаться
Геладзе
Андрей Ревазович
Кардиолог
,
Врач функциональной диагностики
,
Аритмолог
7.8
7
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...