  3. Догот Ольга Владимировна
Догот Ольга Владимировна
6.0
0

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Первый Ленинградский медицинский институт, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Кирова, 66
Первичный приём взрослых
По запросу
