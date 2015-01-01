  1. Главная
6.0
0

Догадько Людмила Николаевна

Лаборант
Стаж 45 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Лабораторная диагностика", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
0 отзывов

