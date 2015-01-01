Врачи
Догадько Людмила Николаевна
Догадько Людмила Николаевна
Лаборант
Стаж 45 лет
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Лабораторная диагностика", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
