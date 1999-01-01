Дода Сергей Сергеевич

  1. Главная
6.3
1

Хирург, Главный врач
Стаж 22 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, по специальности "Лечебное дело", 1999 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Хирургия", ВГМУ, 2001 г.
Курсы повышения квалификации
  • Цикл профессиональной переподготовки по ОЗЗ, ВГМУ, 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
1 отзыв

