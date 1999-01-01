Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Дода Сергей Сергеевич
6.3
1
Дода Сергей Сергеевич
Хирург
,
Главный врач
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, по специальности "Лечебное дело", 1999 г. окончания
Ординатура по специальности "Хирургия", ВГМУ, 2001 г.
Курсы повышения квалификации
Цикл профессиональной переподготовки по ОЗЗ, ВГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Никитина
Галина Александровна
Хирург
,
Дерматовенеролог
,
Косметолог
6.6
2
Записаться
Мартынов
Вадим Станиславович
Флеболог
,
Хирург
10
20
Записаться
Щербавская
Эльвира Анатольевна
Репродуктолог (ЭКО)
,
Акушер-гинеколог
,
Главный врач
,
Врач ультразвуковой диагностики
8.6
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...