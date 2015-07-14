  1. Главная
Доброжанский Антон Николаевич
7.2
4

Доброжанский Антон Николаевич

Мануальный терапевт
Стаж 9 лет
Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО ТГМУ Диплом специалиста № 112506 5023339 рег.№ 539 от 14.07.2015 «Лечебное дело»
  • • Ординатура ФГБОУ ВО ТГМУ от 11.07.2018 диплом № 102518 014436 рег.№ 394 «Мануальная терапия» Сертификат №0125070003928 рег№ 45324 от 9.07.2018
Курсы повышения квалификации
  • ПАНО ДПО ИВММ удостоверение№ 252403845469 рег№0423 от 10.12.2018 «медицинский массаж»
  • FEFS Дальневосточная школа фитнеса Сертификат № 1030 от 24.11.2019 «Функциональный подход в коррекции сколиоза»
  • Школа кинезиотейпирования «Kinesio Course» сертификат № 2017-ОК-132 от 29.09.2017 «Основы кинезиологического тейпирования»
Еще 4
Адреса и стоимость приёма
Клиника лечения боли
ул. Авроровская, 5
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
4 отзыва

