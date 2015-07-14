Доброжанский Антон Николаевич
Стаж 9 лет
Направления работы:
• Техника мануально-мышечного тестирования.
• Диагностика и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, последствий травм, восстановление после хирургического лечения методом мануальной терапии.
• Подиатрия. Изготовление ортопедических стелек.
• Кинезиотейпирование.
